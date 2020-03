85 neue Infizierungen mit dem Coronavirus in Belgien

Von den neuen Fällen werden 66 neu Infizierte in Flandern gemeldet, drei in der Region Brüssel-Hauptstadt und 16 in der Wallonie. Die tatsächliche Zahl der neuen Ansteckungen liegt wahrscheinlich höher, da nicht alle Verdachtsfälle getestet werden. Nur in auffälligen Fällen wird ein Covid-19-Test durchgeführt, wie eine neue Richtlinie des Wissenschaftsinstituts Sciensano vorschreibt.