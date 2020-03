Das Groeningemuseum stellt vor: "Van Eyck in Brügge"

Auch dieses Bild ist ein Zeichen für van Eycks Erneuerung der Malerei. Es zeigt die Maria zwischen zwei Heiligen in einem Raum. In der kirchlichen Geschichte und in der Kunstgeschichte wird ein solcher Bildaufbau ein „Heiliges Gespräch“ genannt. Die Maria trägt Christus auf ihrem Schoß und ihr Thron wird von Figuren verziert, die Adam und Eva darstellen. Das Werk zeigt eine Szene in einem kirchlichen Umfeld. Van Eyck sorgte hier für Feinheiten bis ins kleinste Detail, was nicht nur der Fall bei den dargestellten Menschen ist, sondern auch bei allen möglichen Details in der Gestaltung des Raumes.

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)