Offener Brief von flämischen Wissenschaftlern und Rektoren ruft zu verschärften Maßnahmen gegen Covid-19 auf

Flämische Universitäts- und Hochschulrektoren, Wissenschaftler und Mediziner fordern in einem offenen Brief von den Behörden und Regierungen auf allen Ebenen in Belgien deutlichere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Von unverbindlichen Empfehlungen, Instruktionen oder Richtlinien habe man nichts, so die Unterzeichner des Briefes.