Coronavirus: Nicht dringende Eingriffe und Konsultationen in Krankenhäusern ab Samstag ausgesetzt

Nicht dringende Interventionen und Konsultationen in Krankenhäusern werden ab Samstag in Belgien ausgesetzt. Das teilte der Dachverband der niederländischsprachigen Versorgungsstrukturen Zorgnet-Icuro an diesem Freitag mit. Am späten Freitagnachmittag arbeitete die Risikomanagementgruppe (RMG), in der Experten zusammenkommen, an der Aktivierung des Notfallplans der Krankenhäuser.