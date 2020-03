Die Mitfasten-Kirmes von Gent wird wieder abgebaut: "Die fand sogar während der Kriege statt!"

Seit einigen Tagen bauten rund 100 Schausteller am Sint-Pietersplein an ihrer Mitfasten-Kirmes, damit diese am Samstag feierlich eröffnet werden konnte. Doch seit diesem Freitagmorgen wird alles wieder abmontiert, denn durch den Katastrophenplan der belgischen Bundesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus darf die Kirmes nicht stattfinden. Die 523. Genter Mitfasten-Kirmes muss abgeblasen werden.

Traurig findet das Guido Herman, der Vorsitzende des flämischen Schaustellerverbandes: „Sogar während den beiden Weltkriegen war hier Kirmes. Zwar in einer anderen Form, aber doch. Das hier haben wir noch nie erlebt.“

Eigentlich sollte diese Kirmes bis zum 5. April stattfinden und viele hegten die Hoffnung, dass zumindest in der letzten Woche Rummel veranstaltet werden könne, doch da die Regierungsmaßnahmen bis zunächst am 3. April dauern, bleibt dieser Wunsch nur ein Traum. Und danach nachholen geht auch nicht: „Dann werden die meisten von uns in Kortrijk erwartet. Wenn diese Kirmes denn überhaupt stattfinden kann. Wir haben mal mit dem Abbau begonnen. Dieser Freitag, der 13., wird wohl in unseren Erinnerungen als ein besonders schwarzer Tag eingehen…“