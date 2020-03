Die Spenderzentren des flämischen Roten Kreuzes bleiben geöffnet: "Bitte Blut spenden!"

Das Rote Kreuz ruft die lokalen Sektionen dazu auf, geplante Blutspenden z.B. in Pfarrsälen oder Jugendheimen nicht abzusagen, doch offensichtlich wurde inzwischen rund die Hälfte dieser geplanten Aktionen annulliert. Das Rote Kreuz versucht jetzt, Alternativen zu finden.

Derweil machen sich die Verantwortlichen Sorgen über eine mögliche Knappheit bei den Blutreserven in den Krankenhäusern, wenn die Spender weiter massiv zu Hause bleiben. Bei den meisten Blutgruppen liegt noch ein Vorrat an Blutkonserven für 3 Tage vor, während die Norm eigentlich bei 5 Tagen liegt.

„Es ist derzeit noch keine Rede von einem Mangel an Blutkonserven, doch wir wollen den Vorrat sichern, damit in den kommenden Tagen kein Mangel entsteht“, so Ine Tassignon. Wer sich fit und gesund fühlt, so der Aufruf an die Spender, soll sich doch bitte zum geplanten Termin bei seinem Spendenzentrum melden oder auf seine Teilnahme an einer Spendenaktion einer mobilen Einrichtung bitte nicht verzichten.