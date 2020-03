Maßnahmen der flämischen Regierung, um Auswirkungen der Krise abzufedern

Die VRT soll eingeschaltet werden, um das Unterrichtsangebot zu unterstützen, während der Zeit, in der die Schulen geschlossen sind, hieß es auch noch auf der Pressekonferenz der flämischen Regierung. An diesem Nachmittag wird die Regierung mit dem öffentlich-rechtlichen flämischen Sender darüber beraten. Geplant ist also eine Art Schulfernsehen, "da nicht jeder einen Computer zu Hause habe, wohl aber einen Fernseher", so der flämische Unterrichtsminister Ben Weyts.