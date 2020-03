Wegen Coronavirus: VRT bringt zusätzliches Programmangebot für den Unterricht zu Hause und für ältere Menschen

Aufgrund der Koronakrise werden die Tage vieler flämischer Kinder, Jugendlicher und älterer Menschen in den kommenden Wochen völlig anders aussehen. Kinder und Jugendliche bleiben entweder zu Hause oder werden in der Schule lediglich 'aufgefangen'. Aus diesem Grund bietet die VRT ein zusätzliches Bildungsprogramm über die Kanäle Eén, Canvas, Ketnet und VRT NU an. Auch für die Zusammenarbeit mit dem Bildungsarchiv werden zusätzliche Angebote zur Verfügung gestellt.

Ältere Menschen werden in den kommenden Wochen weniger Besucher empfangen, weil vom direkten Kontakt mit den jüngeren Generationen abgeraten wird. Deshalb wird Eén am Nachmittag ikonische, nostalgische Fernsehserien ausstrahlen, extra auf Wunsch der Senioren.