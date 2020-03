Brüsseler Gemeinde will heruntergekommenes modernistisches Gebäude schützen lassen

Und doch ist dieses Gebäude wichtig. Zum einen, weil es eines der letzten modernistischen Gebäude aus den 1950er Jahren in Brüssel ist und zum anderen, weil auch hier bezahlbarer Wohnraum langsam Mangelware wird. Gerade deshalb will die Gemeinde Sint-Joost dieses „Miramar“-Gebäude erhalten. Doch, wie die Bilder, die diesen Artikel illustrieren vermuten lassen, muss hier Hand angelegt werden. Das kostet Geld und Sint-Joost-ten-Noode ist eine der ärmsten Gemeinden in ganz Belgien. Hier könnte der Denkmalschutz der Region Brüssel-Hautstadt helfen, wie man sich in der Gemeinde erhofft.

Murielle Deleu, die Sprecherin von Emir Kir (früher PS, heute parteilos), sagte dazu gegenüber der niederländischsprachigen Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, dass Geld von der Region notwendig ist: „Ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, lässt mehr Restaurierung und Unterhalt zu. Das Gebäude ist zwar nicht vom Abriss bedroht, doch Ziel ist, dass es den Zahn der Zeit überstehen kann.“

Die Idee, das „Miramar“-Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen, passt zum Vorhaben, dem gesamten Areal um den Sint-Lazarus-Plein hinter dem Nordbahnhof im Zuge der zahlreichen neuen Bürogebäude, die dort entstehen, zu neuem Glanz zu verhelfen. Die Fußgängerwege sollen erneuert und verbreitert werden, der Platz soll Bäume bekommen und es sollen dort weniger Autos durchfahren dürfen.

Das „Miramar“ gehört bereits seit einigen Jahren zum Inventar für architektonisches Kulturerbe der Region Brüssel-Hauptstadt, doch eine formale Anerkennung als denkmalgeschütztes Gebäude würde helfen, es vernünftig angehen zu können. Eigner ist die Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinde Sint-Joost-ten-Noode, A.I.S.