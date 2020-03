In Belgien ist ein vierter Covid-19-Patient gestorben - Jetzt 689 Fälle im Land

Hilfsgüter aus China für Europa

Am Flughafen Lüttich/Bierset ist eine Maschine gelandet, die 500.000 Mundschutzmasken und anderes medizinisches Material an Bord hat (Foto unten). Diese Produkte sind eine Schenkung des Gründers des chinesischen Internetgiganten Alibaba, Jack Ma, an Europa. In den kommenden Tagen sollen weitere Lieferungen mit Mundschutzmasken über Lüttich folgen, darunter weitere 2 Millionen Masken. Die gerade angekommene Lieferung bleibt aber nicht in Belgien sondern wird an Italien weitergeliefert. Alibaba betreibt am Standort Lütticher Regionalflughafen Bierset ein wichtiges Hub für Transorte in Richtung Europa. In Bierset befindet sich einer der wichtigsten Frachtflughäfen Belgiens.

