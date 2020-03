Politbarometer Belgien: Die extremen Parteien gewinnen hinzu

Im von der Umfrageagentur Ipsos im Auftrag der oben genannten Medien erstellten neuesten Politbarometer wird in Flandern der rechtsradikale Vlaams Belang mit mehr als 27 % stärkste Partei mit über 27% (plus rund 10 %) der Stimmen. Die flämischen Nationaldemokraten N-VA verlieren ihren Status als stärkste Kraft und können nur noch knapp 20,7 % der flämischen Wähler von sich überzeugen (minus rund 5 %). Die Christdemokraten CD&V kommen auf knapp 12% gefolgt von den Liberalen Open VLD mit 10 %, den Sozialdemokraten SP.A (9,6 %), den Kommunisten der PvdA mit 9,3 % (vorher 5,6 %) und den Grünen von Groen mit 8,8 % (minus 1 %).

In der gleichen Umfrage kommt die PS auf 25,5 % in der Wallonie. Die frankophone liberale Reformbewegung MR bleibt weiterhin zweitstärkste Partei, verliert aber fast 1 % im Vergleich zur letzten Umfrage im Dezember und steht jetzt bei rund 19,5 %. Die linksradikale PTB wird hier drittstärkste Kraft mit 18,5 %. Die Grünen von Ecolo verlieren mehr als 1,5 % und sind mit 15,5 % nur noch die viertstärkste politische Kraft in der Wallonie. Die Zentrumspartei CDH liegt weit abgeschlagen mit 7,5% am Ende des Spektrums.

In der Region Brüssel-Hauptstadt übernimmt die PS wieder den ersten Rang im Parteienspektrum von Ecolo/Groen. Die frankophonen Sozialisten holen knapp 20,5 % und Ecolo knapp 20 %. Ecolo muss etwa 1,6 % in der Hauptstadt abgeben. Die liberale MR bleibt in Brüssel dritte Kraft und bleibt auf einem 17,6 %-Status Quo. Dahinter folgt die marxistische PTB/PvdA mit 12,2 % und die sozial-liberale DéFi. Die Zentrumspartei CDH fällt mit nur noch 3,8 % hier unter die 5 %-Hürde.

Die Umfrage wurde zwischen dem 4. und dem 9. März bei 2.463 wahlberechtigten Belgiern durchgeführt. Die Fehlermarge liegt bei +/-3,1 % in der Wallonie, bei +/-3,2 % in Flandern und bei +/-4,3% in Brüssel.