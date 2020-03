Um Mitternacht schlossen belgienweit alle Kneipen, Cafés und Restaurants

Diese Auflagen gelten in ganz Belgien bis auf weiteres bis zum 3. April. Davon betroffen sind auch Veranstaltungen jeglicher Art und sogar private oder familiäre Ereignisse, wie Hochzeiten und Beerdigungen, die zwar stattfinden dürfen, bei denen jedoch nur die engsten Familienangehörigen zugelassen sind.

Die Polizei kontrolliert seit Mitternacht in ganz Belgien, ob sich die Betroffenen an diese strengen Vorgaben halten. Verstöße werden mit Bußgeldern bestraft. Wie diese aussehen können, liegt ab jetzt im Ermessen von Städten und Gemeinden.

Restaurants und Café schlossen, dürfen aber eigentlich weiter Mahlzeiten liefern oder zum Mitnehmen anbieten, was aber offenbar die wenigsten machen, wie schon jetzt festzustellen ist. Frisöre oder andere Dienstleister, die ihre Kundschaft auf Termin bedienen, können auf dieser Ebene weiterarbeiten.

Um Mitternacht sind die neuen Maßnahmen gegen das Coronavirus in Kraft getreten. Nur Apotheken und Lebensmittelgeschäfte (auch für Tierfutter) dürfen ihre gewohnten Öffnungszeiten beibehalten. Dazu zählen z.B. Supermärkte, Bäckereien und Metzgereien.