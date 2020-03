Gent in Coronavirus-Zeiten - Ein Blick auf eine fast menschenleere Stadt mit der Kamera

In ganz Belgien gelten seit Freitag strenge staatliche Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus Covid-19. Die gesamte Gastronomie musste ihre Lokale schließen und Geschäfte, die die Bürger des Landes nicht mit lebenswichtigen Produkten versorgen, bleiben am Wochenende ebenfalls geschlossen. VRT NWS-Hausfotograf Alexander Dumarey schaute sich mal an, wie sich diese Maßnahmen auf seine Stadt Gent an einem Wochenendtag auswirken.