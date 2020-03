Verhandlungen zur Bildung einer Notregierung für Belgien

Die sechs Parteivorsitzenden von N-VA, PS, SP.A, MR, Open VLD und CD&V haben am Samstagabend bis 2 Uhr in der Nacht verhandelt, um die Bildung einer Notregierung für Belgien in Gang zu bringen, die auch eine Mehrheit im Parlament hat. Die Gespräche wurden in der Nacht unterbrochen, gehen aber im Laufe des Sonntags weiter. Aber, die Vorzeichen stehen auf Sturm, denn führende Politiker frankophoner Parteien halten nicht viel von einer Notregierung und ziehen eine Unterstützung der derzeitigen geschäftsführenden Regierung aus dem Parlament heraus gerade in diesen Tagen vor.