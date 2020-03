Warum ist an manchen Metro-Eingängen in Brüssel eine rote Ecke am M-Schild zu sehen?

Die Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB will diese Sicherheitspunkte in absehbarer Zeit weiter ausbauen und wird an all diesen mit roter Ecke gekennzeichneten Eingängen auch Brandkästen anbringen, also feuersichere Schränke, in denen Hinweise zu finden sind, wo Feuermelder hängen, wo Überwachungskameras angebracht sind und wo die einzelnen neuralgischen Punkte der jeweiligen Metrostation zu finden sind. Und dort werden auch Notfallknöpfe angebracht, die Sirenen ertönen lassen und über die alle Tore, Türen und Barrieren geöffnet werden können.

