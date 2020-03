Belgien: Heutige Regierung wird vollwertige Regierung zur Bekämpfung der Coronakrise

Doch noch weißer Rauch in der Wetstraat, nachdem, was politische Analysten als "halluzinatorische 72 Stunden" bezeichnen. Es wird also keine Notstandsregierung mit der französischsprachigen sozialistischen PS und der flämischen nationalistischen N-VA, sondern eine Übergangsregierung mit "Sondervollmachten" zur Überbrückung der Kirse geben. Was müssen wir uns darunter nun vorstellen?