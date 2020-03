Eine halbe Million Mundmasken für Belgien Dank königlicher Kontakte

Eine - teilweise - Rettung kommt jetzt aus China. Die Alibaba Foundation und die Jack Ma Foundation spenden Belgien eine halbe Million Mundmasken und 30.000 Testkits. An diesem Montagnachmittag werden die ersten 300.000 Mundmasken in Lüttich eintreffen. Die Mundmasken werden in erster Linie an die Gesundheitsdienstleister hierzulande verteilt.

Aus Sicherheitsgründen wird nicht bekannt gegeben, wo die Mundmasken aufbewahrt werden.