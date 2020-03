EU schlägt vor, unnötige Reisen in ihr Hoheitsgebiet vorübergehend zu begrenzen

Die EU wird vorübergehend nicht notwendige Reisen in ihr Hoheitsgebiet einschränken, um die Ausbreitung des Coronavirus auf dem Kontinent zu begrenzen. Das sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an diesem Montag nach einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 in Anwesenheit des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel.