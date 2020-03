„Worauf warten die belgischen Behörden eigentlich?“, so eine flämische Virologin in Italien

Die flämische Epidemiologin und Virologin Iris De Ryck, die in Italien lebt, hat einen offenen Brief an die belgischen Behörden geschrieben. Sie drängt dazu, jetzt, wo es noch möglich sei, größere Maßnahmen zu ergreifen. Sie vergleicht die Situation in der Lombardei mit der in Belgien und appelliert an die belgischen Behörden: "Worauf warten Sie genau, um das gesamte Paket der verfügbaren Maßnahmen umzusetzen? Die Geschichte wird milder für diejenigen sein, die sich von Fakten leiten lassen und nicht von Angst oder Hoffnung."