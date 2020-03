Coronavirus: Belgiens Sicherheitsrat beschließt strengere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung

Der Nationale Sicherheitsrat hat beschlossen, dass ab dem morgigen Mittwochnachmittag "weitreichende Maßnahmen" ergriffen werden, um die Gesundheit aller Bürger in Belgien zu schützen. So werden nicht notwendige Geschäfte geschlossen und es wird auch ein Versammlungsverbot geben. Für Belgien gilt ab diesem Mittwochmittag eine Ausgangssperre, teilte auch das Krisenzentrum der Wallonie an diesem Dienstag auf seinem Twitter-Account mit.