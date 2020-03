Kleiner Lichtblick in der Coronakrise: Uni Namur hat neue Technik zur Diagnose von Covid-19 entwickelt

Die Universität von Namur (UNamur) hat eine neue Diagnosemethode für Covid-19 entwickelt, sagen ihre Vertreter an diesem Dienstag. Das zusammen mit der KULöwen (KUL) entwickelte Protokoll ermöglicht den Verzicht auf knappe Reagenzien und befindet sich in der Genehmigungsphase durch das Bundesamt für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Für diesen Dienstagnachmittag ist eine Pressekonferenz in einem Sonderausschuss geplant.