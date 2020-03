Mit Hilfe von Lernwebseiten Kinder beschäftigen und mit Solidaritätsplattformen helfen

Wie beschäftige ich jetzt am besten meine Kinder, die sonst in der Schule wären? Mal abgesehen von Brettspielen, Bücher lesen und auch ein wenig Fernsehen oder Videospiele - was in diesen Zeiten sicherlich der Familie hier und dort Entlastung bringt - sollten schulpflichtige Kinder auch weiterhin ihr Gehirn trainieren. Kleinere Kinder können trainieren, indem sie zum Beispiel beim Wiegen der Lebensmittel während des Kochens helfen. Für größere gibt es in verschiedenen Sprachen Lernwebseiten. Und die Brüsseler Gemeinde Sint-Jans-Molenbeek hat am Dienstag "Solidarité 1080 Solidariteit" gestartet, eine Solidaritätsplattform, die angesichts der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten sozialen Krise die Impulse der Bürger für Solidarität unterstützt.