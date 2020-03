Nach und nach schließen Geschäfte (nicht Lebensmittelläden!) und ein ganzer Stadtkern in Belgien

Nach und nach schließen in Belgien mehrere große Geschäfte oder Ladenketten (es handelt sich aber nicht um Nahrungsmittelgeschäfte!). So hat MediaMarkt angekündigt, es schließe bis auf weiteres alle seine Geschäfte in Belgien. Das Zentrum in Beringen (Provinz Limburg) wird ab diesem Dienstag vollständig geschlossen. Die Händler haben gemeinsam beschlossen, alle ihre Türen bis zum 3. April zu schließen. Und der Küstenort De Panne schließt die Grenze wegen Tabaktourismus. Die betreffenden Geschäfte bleiben an diesem Dienstag zunächst einmal bis 12 Uhr geschlossen.