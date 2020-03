Notarzt über Corona: "Wir sehen 30-Jährige ohne Krankengeschichte, die Bilder der Lungen sind beängstigend"

Auch jüngere, gesunde Menschen können von dem neuen Coronavirus stark angegriffen werden. Davor warnt der Notarzt Ignace Demeyer vom OLV-Krankenhaus in Aalst. Die Lungenscans von Patienten, die seine Station betreten, sind "geradezu beängstigend", so Dr. Demeyer in der VRT-Sendung "Terzake".