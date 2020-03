Verschiebung der EM auf 2021 und Brussels Airlines setzt Flüge aus

Die Entscheidung, die Europameisterschaft um ein Jahr, bis zum Sommer 2021, zu verschieben, ist natürlich nicht plötzlich gefallen. Wegen der Verbreitung des Coronavirus wird seit einigen Wochen über eine Verschiebung der Europameisterschaften spekuliert, zumal die Meisterschaft in diesem Jahr in mehreren europäischen Städten stattfinden sollte. So hätte das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2020 in rund drei Monaten in Rom stattfinden sollen.