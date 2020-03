Westflämischer Gouverneur: "Menschen mit Zweitwohnsitz an der Küste, bleiben Sie zu Hause"

Ab dem heutigen Dienstag werden im Supermarkt Delhaize zwischen 8 und 9 Uhr die über 65-Jährigen vorrangig behandelt. Die Supermarktkette bittet andere, während dieser Stunde nicht in den Laden zu kommen.

In Grimbergen wurden an diesem Morgen alle hineingelassen, weil nicht so viele Leute vor dem Supermarkt warteten. Doch im Delhaize in Melsbroek waren es mehr Menschen. Und so standen hier zwei Leute an der Tür, die nur die über 65-Jährigen hereinließen. Der eine hatte mehr Verständnis als der andere, aber alles in allem ist es einigermaßen reibungslos gelaufen, berichtet unser VRT-Fernsehteam vor Ort.