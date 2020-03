Zahl der bestätigten Infektionen in Belgien um 185 auf 1.243 gestiegen

185 neue Coronavirus-Infektionen wurden am Montag in Belgien bestätigt. Damit sind es insgesamt 1.243, teilte das belgische Gesundheitsministerium an diesem Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer liegt weiterhin bei zehn. Vierzehn Personen durften bisher das Krankenhaus verlassen, weil sie für geheilt erklärt wurden.