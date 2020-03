Zwei Coronapatienten aus Gent warnen vor dem Virus: "Corona ist die Hölle!"

"Ich muss sagen: Es ist schlimm", seufzt ein sichtlich erschöpfter Zeger Garré in einem Video aus seinem Zimmer in der UZ in Gent. "Ich möchte die Leute doch warnen, in Ihrer Wohnung zu bleiben." Der Modefotograf aus Gent beschreibt in einem Video auf Facebook, wie er am Montag nach einer Woche mit gesundheitlichen Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Eine Woche zuvor war er in Les Menuires in Frankreich Skifahren. "Als ich nach Hause kam, fühlte ich mich wirklich schlecht", sagte er am Telefon. "Ich dachte, es würde besser, und tatsächlich fühlte ich mich nach vier Tagen wieder gut. Doch dann hat sich am vergangenen Freitag die Lage wieder gewendet. Ich hatte keine Schmerzen, fühlte mich aber völlig erschöpft. Am Ende haben wir beschlossen, ins Krankenhaus zu gehen."

Zeger sagt, er wolle mit seiner Aussage die Menschen wachrütteln. "Denn ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht erkennen, dass sie eine Gefahr für ihre Mitmenschen sind, wenn sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Wenn sie wüssten, wie es mir jetzt geht, würden sie vielleicht zugeben, dass Panik tatsächlich notwendig ist".

Er beschreibt, wie er völlig erschöpft gewesen sei. Er sagt es sei die Hölle. Es sei das Allerschlimmste. Und ruft die Leute auf, wirklich zu Hause zu bleiben und voneinander Abstand zu halten.

Zeger dankt in seiner Aussage auch ausdrücklich dem Pflegepersonal. "Hut ab für all diese Menschen! Der Mann, der jeden Tag Fotos von meiner Lunge machen muss, gab zu, dass er jedes Mal, wenn er mein Zimmer betrat, Angst hatte. Dennoch ist er pflichtbewusst und nimmt das Risiko auf sich. Respekt!"

