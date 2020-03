Coronavirus: Das Maßnahmenpaket der flämischen Landesregierung

- Da an diesen Mittwoch die Zahl der Unternehmen, die ihre Aktivitäten beenden oder ihre Läden schließen müssen, ansteigt, wird ein entsprechendes flämisches Prämiensystem ausgeweitet. In einer ersten Phase werden die Betroffenen mit 4.000 € entschädigt, die für die ersten drei Wochen gilt. Danach erhalten sie 160 € pro Tag an dem die Maßnahmen gelten. Das betrifft alle Unternehmen mit mindestens einem vollwertigen Einkommen - auch mobile Händler

- Auch Gastronomiebetrieben die Schank- und Speiseräume schließen müssen, haben Recht auf diese Prämien - auch dann, wenn sie gerade auf Außer-aus-Mahlzeiten umschalten

- Das System deckt auch Personen, die nebenberuflich selbständig sind, wenn sie die gleichen Sozialbeiträge entrichten, wie normale Selbständige. 31.000 Unternehmen haben solche Prämien bereits beantragt

- Die flämische Landesregierung hat das System der Ermutigungsprämien für Teilzeitarbeit auf Unternehmen ausgeweitet, die gerade mehr als 20 % ihrer Produktion verlieren. Damit sollen Entlassungen vermieden werden

- Personen, die in Kurzarbeit gehen müssen oder die infolge der Coronaviruskrise in Teilzeit gehen sollen, können unter Umständen in der Landwirtschaft arbeiten. Das Landeswirtschaftsministerium arbeitet gerade daran, dass Interessenten in der Agrarindustrie als Saisonarbeiter unterkommen können

- Zudem wird die sogenannte Krisengarantie der flämischen Landesbehörden erweitert. Dies betrifft Unternehmen oder Unternehmer, die gerade Kredite laufen haben. Ihr Volumen wird in Problemzeiten zu 75 % gedeckt. Dazu müssen sie eine Versicherungsprämie von 0,25 % des Gesamtbetrags als Gebühr entrichten

- Ein Überbrückungskredit für laufende oder bestehende Schulden kann auf 12 Monate erweitert werden, wenn Unternehmen direkt von der Coronakrise betroffen sind

- Automatische Steuervorabzugszahlungen von Unternehmen in Schwierigkeiten werden für die Dauer von 4 Monaten ausgesetzt