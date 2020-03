Das belgische Arbeitsamt zahlt allen, die durch Covid-19 in Kurzarbeit gehen müssen, einen Vorschuss

Das nationale belgische Arbeitsamt RVA wird allen zeitweiligen Arbeitslosen, die durch das Coronavirus in Kurzarbeit gehen müssen, einen monatlichen Vorschuss über 1.450 € aus, damit diese im Zuge der Bearbeitung ihres Vorgangs nicht ohne Einkommen dastehen. Dies teilte Bundesarbeitsministerin Nathalie Muylle (CD&V) am Mittwoch mit. Bis zum Stichtag 18. März sind bereits rund 400.000 Arbeitnehmer und rund 30.000 Unternehmen in Belgien davon betroffen. Auch die flämische Landesregierung trägt ihren Beitrag zur Unterstützung der "technischen Arbeitslosen" in diesen Tage bei.