Tolle Aktion: AA Gent-Fans huldigen dem Pflegepersonal mit Tifos

„Solche Helden findet man selten“ und „Dank eurer Arbeit bleibt die Menschheit stark“ lauten die Sprüche, die die beiden offiziellen Fanclubs des belgischen Erstligisten AA Gent auf Spanntüchern und Tifos gedruckt haben. Diese Spanntücher sind an allen regionalen Kliniken und Krankenhäusern rund um Gent angebracht worden, um damit den dort tätigen Medizinern und Pflegern für ihren Einsatz zu danken. Immer mehr Aktionen huldigen denen, die im Kampf gegen das Coronavirus in vorderster Front stehen. Inzwischen machen auch immer mehr Facebook-, WhatsApp- oder Twitteraufrufe die Runde, um jeden Abend um 20 Uhr auch in Belgien Fenster und Türen zu öffnen und diesen „Helden“ zu danken, wie dies die Italiener seit Tagen schon machen.