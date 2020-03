Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen können schwere juristische Folgen haben

Diese Maßnahmen sind streng, müssen jedoch eingehalten werden und darüber wacht die Polizei, wie Generalstaatsanwältin Ine Van Wymersch am Morgen gegenüber VRT NWS unterstrich: „Es ist nur eine kleine Minderheit, die sich nicht an die Abmachungen hält, doch diese bringt eine sehr große Gruppe Anderer in Gefahr. Das können wir nicht zulassen.“

Die Polizei trete in erster Instanz sensibilisierend auf, versucht also, die Menschen zur Ordnung aufzufordern, reicht das aber nicht, dann „greift eine ganze Reihe Verwaltungsstrafen, wie z.B. die Schließung eines Geschäfts. Hilft das immer noch nicht, wird ein Protokoll angefertigt und ausgestellt und dann bringt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren in Gang.“