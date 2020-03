Belgiens Nationaler Sicherheitsrat verbietet Rabatte und Sonderangebote in Geschäften

Der Nationale Sicherheitsrat in Brüssel hat alle Werbeaktionen, Sonderangebote und Rabatte verboten. Flämische Tageszeitungen erinnern die Geschäftsleute und die Verbraucher in mehreren Beiträgen daran. Die Blätter melden in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Einkaufen in den geöffnet bleibenden Geschäften auch aus diesem Grunde teurer ausfallen könnte, als geplant. Auch vor den Warenhäusern kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Abstandsregelungen.