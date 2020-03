Brussels Airlines bringt 9.500 Belgier aus 14 Ländern zurück nach Hause

Insgesamt 56 Flüge organisieren das Außenamt in Brüssel und Brussels Airlines zu diesem Zweck. Rund 9.500 Landleute müssen repatriiert werden und dies aus Ländern, wie Gambia, Marokko, Spanien oder Portugal.

Bei Brussels Airlines heißt es dazu: „Alle Belgier, die sich momentan im Ausland aufhalten und nach Belgien zurückkommen wollen, sind dazu aufgefordert, sich auf der Webseite des Außenministeriums anzumelden und einzuschreiben.“ Am Donnerstag kamen die beiden ersten Flüge am Nationalflughafen in Zaventem an. Die Maschinen kamen aus Agadir und aus Marrakesch in Marokko und hatten jeweils 180 Passagiere an Bord.