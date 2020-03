"Alles wird gut!" - Von Balkonkonzerten, Lob für Pfleger, Müllmänner und Brfiefträger und ermutigenden Einzelhändlern

In den vergangenen Tagen müssen auch die Belgier durch das Coronavirus mit einem Leben fertigwerden, dass sie so nicht kennen. Ein „Lockdown light“ sorgt dafür, dass die meisten von uns zu Hause bleiben, auch zum Arbeiten. Doch inzwischen machen sich die Menschen gegenseitig Mut. Sie klatschen allabendlich für die, die im medizinischen Bereich an vorderster Front in den Krankenhäusern stehen, sie bedanken sich bei den Mitarbeitern der Lebensmittelgeschäfte und bei den Müllmännern.