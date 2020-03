Die Sache mit dem Aufzug - (Covid-19)-Not macht erfinderisch

Viele Zeitgenossen geraten in diesen Tagen durch das Coronavirus in Angst und Schrecken. Sie sind besonders vorsichtig, wenn es darum geht, irgendetwas anzufassen, um keine Viren oder Bakterien zu fangen. In den sozialen Medien in Belgien ist ein Video aufgetaucht, das eine sehr originelle Art und Weise vorschlägt, wie man einen Aufzug betätigen kann, ohne sich gleich mit Covid-19 anzustecken. Das hat allerdings nur dann Sinn, wenn man in dem Lift alle „social distancing“-Regeln beachtet: Anderthalb Meter Abstand halten und in einem geschlossenen Raum nur eine Person pro 10 Quadratmeter… Humor ist, wenn man trotzdem lacht!