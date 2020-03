Luftfracht in Coronazeiten: "Die Lieferketten müssen aufrecht erhalten bleiben"

Wie wichtig auch in diesen Coronazeiten die Frachtflughäfen sind, zeigt sich ganz deutlich am Lütticher Regional- und Cargoflughafen in Bierset, wo in den vergangenen Tagen mehrmals Lieferungen mit medizinischem Material und Mundschutzmasken aus China angekommen sind (siehe nebenstehenden Beitrag). Das sieht auch Air Cargo Belgium so, der Dachverband der Luftfrachtunternehmen am Brüsseler Frachtflughafen Brucargo in Zaventem.