Virologe: "Diese Epidemie wird etwa 10 Wochen dauern"

Van Ranst begründet seine ernst zu nehmenden Befürchtungen auf Basis dessen, was in den vergangenen Wochen in der chinesischen Millionenstadt Wuhan passierte, wo das Virus zum ersten Mal massiv ausbrach. Dort ist der Höhepunkt der Epidemie offenbar bereits überschritten und zum ersten Mal wurden dort Tage registriert, an denen es zu keinen neuen Ansteckungen gekommen ist.

Virologe Van Ranst geht davon aus, dass diese Epidemie in unserem Land etwa 10 Wochen dauern wird. Dabei vergleicht er die Werte von Wuhan und die einer normalen Grippeepidemie in unseren Regionen: „Die dauert 10 Wochen. Wir sehen, dass die Epidemie in Wuhan ähnlich ist und das wird bei uns auch so sein. Es wird also noch etwas dauern. Darauf müssen wir uns einstellen.“