"You'll never walk alone" gleichzeitig bei 164 europäischen Radiosendern zu hören - Alle VRT-Sender machten mit

Auch die verschiedenen Radiosender des flämischen Rundfunks machten am Freitagmorgen um 8:45 bei der Initiative eines niederländischen Radio DJ’s bei NPO 3FM mit, die die Menschen in Zeiten von Coronavirus zusammenbringen sollte. Gleichzeitig ertönte bei 164 europäischen Radios, also auch bei allen VRT-Sendern, "You'll never walk alone", einem Song von Gerry and the Pacemakers aus dem Jahr 1963.