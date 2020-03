Brüsseler Verkehrsbetriebe MIVB/STIB haben den Wochenend-Service um die Hälfte reduziert

In Brüssel fahren die öffentlichen Verkehrsmittel an diesem Wochenende nur mit halber Kraft. Fahrgäste müssen deshalb wohl länger auf ihren Bus, ihre Straßenbahn oder ihre U-Bahn warten, als sie vielleicht erwartet hätten. Busse und Straßenbahnen bedienen zwar weiter das gesamte Streckennetz, aber nur noch halb so oft. Der Grund: Wegen der Corona-Krise müssen viele Menschen zu Hause bleiben.