Deutlich mehr Corona-Infizierte in Belgien: 30 neue Sterbefälle, 238 Menschen auf Intensivstation

In unserem Land sind in den vergangen 24 Stunden 30 weitere Menschen an COVID-19, der durch den neuen Coronavirus verursachten Krankheit, gestorben. 238 Patienten befinden sich derzeit auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Es sei noch zu früh, um eine Wirkung der getroffenen Notmaßnahmen zu erkennen, sagen Experten.