Hörsäle der flämischen Universitäten bleiben bis Semesterende geschlossen: Vorlesungen nur online

Die fünf flämischen Universitäten haben beschlossen, bis zum Ende des akademischen Jahres Vorlesungen nur noch digital anzubieten. Das kündigte Caroline Pauwels, die Rektorin der Freien Niederländischsprachigen Universität Brüssel (VUB), am Freitag an. Schon seit fast einer Woche wird wegen der Coronakrise an den Unis nur noch Fernunterricht angeboten und das bleibt bis zum Semesterende im Juni so. Unklar ist, wie Klausuren und mündliche Prüfungen organisiert werden.