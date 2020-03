In Brüssel überwacht Polizei mit Drohnen, ob sich Bürger an die angeordnete Ausgangssperre halten

Mit Drohnen überwacht die Polizei in Belgiens Hauptstadt Brüssel die belgische Ausgangssperre wegen des Coronavirus. Vor allem in Grünanlagen achte man darauf, dass Sportler und Spaziergänger die Vorschriften beachten und sich nicht zu nahe kommen, teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit. Dreisprachige Durchsagen erinnern an die Regeln.