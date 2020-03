Provinz Limburg: Wölfe haben mindestens sechs Schafe gerissen

Sechs Schafe wurden in der nordlimburgischen Ortschaft Pelt zu Tode gebissen. Ein siebtes wird vermisst. Die toten Schafe wurden am Samstagmorgen entdeckt. „Wahrscheinlich das Werk eines oder mehrerer Wölfe. Ich möchte noch einmal an alle Viehhalter appellieren, präventive Maßnahmen zu ergreifen", sagt Jan Loos von der Organisation ‚Welkom Wolf‘ (dt.: Willkommen Wolf).