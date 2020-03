Trotz Coronakrise bleibt der Antwerpener Hafen zu 100 Prozent funktionsfähig

Am Hafen Antwerpen kam am 20. März erstmals eine Covid-19-Taskforce zusammen. Die kam zu der Feststellung, dass der Hafen zu 100 Prozent funktionsfähig bleibt. Es wurde ein so genannter “Hafenmonitor” eingeführt, mit dessen Hilfe Störungen und kritische Situationen im täglichen Betrieb schnell erkannt und zusätzlich notwendige Maßnahmen ergriffen werden können.