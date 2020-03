Die VRT-Fernsehnachrichtenredaktion sammelt seit gestern täglich originelle Videos, die in diesen schwierigen Zeiten in den sozialen Medien gepostet werden und sendet zum Ende der Nachrichten eine Kompilation, die Hoffnung schenkt. Die Flamen verlieren ihren Humor nicht, das belegen diese oft sehr lustigen und manchmal ergreifenden Filmchen. Weiter so!