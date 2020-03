759 zusätzliche Betten für die Intensivstationen: Insgesamt sind es jetzt 2.650 Betten

"Es wurden 759 zusätzliche Betten für Patienten, die eine Intensivpflege benötigen, eingerichtet", kündigte Belgiens Gesundheitsministerin Maggie De Block am Sonntag an. Insgesamt stehen jetzt 2.650 Betten auf der Intensivstation in belgischen Krankenhäusern zur Verfügung und weitere sind geplant. Derzeit befinden sich 290 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation.