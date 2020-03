Belgien im Ausnahmezustand: Not macht erfinderisch – Sehen Sie selbst

Seit Mittwoch gelten in Belgien massive Ausgangsbeschränkungen und die Menschen halten sich in der Regel an die verhängten Maßnahmen. Die Bürger sollen zu Hause bleiben, von dort arbeiten, das Haus nur in Ausnahmefällen verlassen: zur Arbeit, falls es nicht anders geht, zum Einkaufen, zum Arzt. Soziale Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden, am besten nur noch in der eigenen Familie stattfinden. Wie sie sich zu Hause die Zeit vertreiben, kann man in den sozialen Medien beobachten. Die Fernsehnachrichtenredaktion der VRT sammelt jeden Abend einige der bemerkenswertesten Video. Viel Spaß!