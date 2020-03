Charles Michel fordert europäisches Krisenzentrum: "Es fehlt ein einheitlichen Kommando"

Die Coronakrise hat in den vergangenen Wochen wiederholt gezeigt, dass in der Europäischen Union vor allem jedes Land erst mal für sich selbst sorgt. Dies wird von Charles Michel auch respektiert. Der ehemalige belgische Premierminister, der jetzt in der EU die Fäden zieht, stellt aber fest, dass "die verschiedenen europäischen Länder nicht zur gleichen Zeit die gleiche Analyse der Situation vorgenommen haben" und entsprechend anders auf die Krise reagierten.

Michel klagt über einen Mangel an einheitlicher Führung auf europäischer Ebene. Er zieht seine Lehren aus der aktuellen Corona-Krise und will so schnell wie möglich nach deren Bewältigung mehr Ressourcen für die gesamteuropäische Krisenbewältigung freisetzen. Deshalb setzt er sich für die Schaffung eines Europäischen Krisenzentrums ein.