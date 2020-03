Corona-Bazooka: Zahlungsaufschub für Wohnungskredite, Stundungen und Garantien für Unternehmen

Eine "Finanz-Bazooka", so nennt Belgiens Zentralbankchef Pierre Wunsch, der Gouverneur der Nationalbank, die am heutigen Sonntag angekündigten Wirtschaftsmaßnahmen. Während einer Pressekonferenz kündigte Finanzminister Alexander De Croo (Open VLD) zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen an, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zu begrenzen. Dazu gehört auch eine „Garantieregelung", für die sich N-VA-Präsident Bart De Wever zuvor eingesetzt hatte.